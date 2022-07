Diabete Beach sulla spiaggia di Riccione con il Campionato Nazionale Opes Beach Tennis

Si rinnova anche quest’anno il legame tra Diabete Romagna e il Riccione Beach Arena, che dal 2017 ogni estate ha ospitato un evento sportivo benefico dell’associazione a favore di bambini, adulti e persone non autosufficienti con diabete. "Grazie agli amici del Riccione Beach Arena - spiegano gli organizzatori - che in questi anni sono stati sempre al nostro fianco a sostegno di tutti coloro che convivono con questa subdola malattia. Grazie anche gli amici di Eurocomm Innovazione - Inoltre, Farmacie Comunali di Riccione, Adria Camping e Multigraph e a tutte le aziende amiche con le quali stiamo costruendo un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno.