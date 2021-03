Dibattiti, iniziative online e teatro per la celebrare Festa della donna

Il Comune di San Giovanni in Marignano, nella giornata dedicata alle donne, in programma lunedì, ha curato una serie di iniziative. Una delle proposte è legata alla Biblioteca comunale, in particolare alle ore 18.30 Diana Saponara, in diretta sulla pagina bibliosgm ci parlerà di libri e storie di donne. Altre sono legate al mondo dell’Associazionismo: Teatro Cinquequattrini ha presentato domenica Work e lunedì un contributo per i più piccoli a cura di Scintille, Esperienze Creative. Si tratta di due contributi video che resteranno disponibili sulla pagina Fb comunesgm nella playlist “San Giovanni per.le Donne” che contiene anche le iniziative proposte per il 25 novembre a tessere un filo simbolico tra le due ricorrenze. I Servizi Sociali hanno poi offerto oggi simbolicamente una mimosa alla Casa Residenza Anziani.

Inoltre lunedì mattina si è svolto il primo Tavolo Provinciale delle Amministratrici alla presenza dell'Assessora Regionale Lori in occasione della Giornata Internazionale delle Donne. Quasi 3 ore di confronto appassionato tra donne che insieme hanno condiviso il loro impegno sul fronte delle varie aree dell'Amministrazione Pubblica, dallo Sviluppo del Territorio, all'Ambiente e Sostenibilità fino ai Servizi e Welfare al quale hanno partecipato per il nostro Comune Michela Bertuccioli ed Elisa Malpassi che sottolineano: “è un'occasione preziosa proposta dalla Consigliera Provinciale alle Pari Opportunità Giulia Corazzi che ha saputo valorizzare in questo modo il patrimonio di progetti ed iniziative di tutto il nostro territorio. È stato emozionante, ricco di spunti e ha evidenziato soprattutto il lavoro e l'impegno quotidiano delle donne nella nostra società. Abbiamo condiviso anche un pensiero speciale per chi tra noi non era presente perché in questo tempo difficile ci sono anche donne che stanno combattendo sfide ancora più importanti. Da donne desideriamo dire che non abbiamo bisogno di auguri, ma di avere al nostro fianco uomini e donne che ci accompagnino nella realizzazione della nostra vita, nell'esprimere chi siamo e i valori nei quali crediamo”.

"Desidero che questa giornata sia occasione per riconfermare il grande valore delle donne nella nostra comunità - afferma il sindaco - Oggi, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, vorrei dunque ringraziare tutte le Donne per il loro quotidiano contributo ed impegnarmi ogni giorno con loro e per loro, così da sostenere la loro libertà di espressione e spinta creativa. Le donne ed il loro ruolo nella società non devono essere legate ad una ricorrenza, ma rappresentare un valore ed un patrimonio da riconoscere ogni giorno in maniera spontanea”.