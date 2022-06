Dibattito sull'area dell'ex Questura. "La città ha bisogno di ben altro, basta realizzare supermercati"

Il direttore di Confesercenti della Provincia di Rimini Mirco Pari affronta il tema dell’area ex Questura. Avanzando delle osservazioni rispetto agli sviluppi del progetto di Rimini Life. Secondo Confesercenti “Non è più tempo di grandi spazi impersonali e di non-luoghi. Il territorio è già saturo di superfici commerciali medie e grandi. La mobilità va verso modelli sostenibili, difficilmente compatibili con i pesanti flussi legati alle grandi realtà commerciali”.

Da qui una serie di considerazioni. “L'avevamo già detto in tempi non sospetti: nel piano di riqualificazione dell'area della ex nuova Questura non possono starci medie e grandi superfici commerciali. Ora lo dice anche la gran parte dei residenti della zona, che stando al percorso partecipativo condotto dall'amministrazione comunale preferiscono sicuramente i negozi di prossimità, le attività e botteghe del mercato coperto, anziché la media-grande distribuzione, e suggeriscono anche 'la realizzazione di un piccolo mercato rionale”.

In conclusione il direttore di Confesercenti aggiunge: “Siamo in sintonia con le esigenze di una Rimini che è cambiata ed è attenta alla sostenibilità, alla vivibilità, al verde, ai servizi, in definitiva a tutto ciò che è più vicino alle persone e al loro benessere. La città ha bisogno di altro, lo diciamo da anni e ora lo conferma anche il sondaggio che riflette lo spirito dei riminesi. Oggi c'è bisogno di rinaturalizzazione, risocializzazione, di vivere in luoghi con un'anima. In quell'area trovino spazio verde, servizi al cittadino, piccoli negozi di qualità tipici dei borghi, aree residenziali, ma non l'ennesimo supermercato”.