Didattica a distanza, il Rotary Riccione dona 12 dispositivi all'Istituto alberghiero

I presidenti del Rotary Club Riccione Perla Verde Stefano Tomassini e del Rotary Club Riccione Cattolica Riccardo Galassi, insieme, hanno consegnato all’Istituto Alberghiero “Severo Savioli” di Riccione, 12 “Chromebook”. Una donazione consegnata nelle mani del dirigente scolastico da parte del Distretto Rotary 2072, che la scuola girerà in comodato agli studenti più bisognosi per poter seguire le lezioni in didattica a distanza.

Il service è realizzato dal Distretto Rotary 2072 e dal Suo Governatore, Adriano Maestri, in collaborazione con Usaid. "Come Rotary, cerchiamo di aiutare gli studenti con la donazione di queste tavolette “chromebook”, che al termine della pandemia potranno comunque essere utilizzate nell’ambito delle varie attività didattiche.In questo momento di estrema difficoltà per la pandemia, il Rotary, per quanto possibile, si è posto come obiettivo quello di aiutare le persone ad affrontare al meglio le difficoltà".