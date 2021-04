Difesa della costa e opere di ripascimento: Misano al lavoro sulla spiagge

Sono circa 500 i sacchi di sabbia che sono stati confezionati sui moli di Portoverde per essere posizionati in mare, dove la barriera soffolta risultava deteriorata a causa delle mareggiate

Misano Adriatico ‘lucida’ le sue spiagge in vista dell’estate. Sono in corso questi giorni, eseguiti dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, i lavori di manutenzione delle barriere in sacchi, le opere di difesa della costa che fronteggiano tutto il litorale del comune di Misano.

Sono circa 500 i sacchi di sabbia che sono stati confezionati sui moli di Portoverde per essere posizionati in mare, dove la barriera soffolta risultava deteriorata a causa delle mareggiate. Lunedì, inoltre, riprenderanno i lavori di ripascimento dei tratti di litorale in erosione, con l’apporto di ulteriore sabbia. Contestualmente prenderà il via la stesura delle dune che vengono erette ogni anno per conservare il profilo di costa durante la stagione invernale.

"Si avvicina la stagione balneare – spiega l’assessore al Demanio Manuela Tonini – che tutti attendiamo con trepidazione, dopo i difficili mesi che ci lasciamo alle spalle. I lavori in esecuzione in questi giorni aprono la strada ai preparativi da parte degli stabilimenti balneari. E’ il primo passo verso una normalità che tutti noi desideriamo. Oltre ai lavori di ripascimento dell’arenile, importantissimo è l’intervento realizzato in questi giorni dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e finanziato dalla Regione, che va a preservare il nostro litorale, un bene per noi preziosissimo".