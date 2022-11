Difesa della costa, in campo i volontari della Protezione Civile dell'Unione della Valconca

I volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione della Valconca scendono in campo per difendere le coste del litorale. A seguito delle allerte meteo diffuse nei giorni scorsi e riguardanti i rischi di mareggiata lungo le spiagge della provincia di Rimini, gli uomini e le donne che compongono il gruppo intercomunale della Valconca si sono rimboccati le maniche e hanno collaborato con il coordinamento provinciale della Protezione Civile alla preparazione dei sacchi di sabbia che servono a contrastare e prevenire possibili fenomeni di allagamento. Un impegno che conferma la stretta sinergia tra i volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione della Valconca e gli altri gruppi e associazioni afferenti al coordinamento provinciale di Rimini, da una settimana in prima linea nelle zone maggiormente interessate dal maltempo. Una collaborazione proficua, già attivata in passato, a dimostrazione del grande lavoro profuso da tutti i volontari di fronte agli eccezionali eventi atmosferici degli ultimi giorni.