Dimentica il violoncello sul treno, il prezioso strumento ritrovato a Rimini

Brutta avventura per un musicista 39enne che, lo scorso mercoledì, ha dimenticato sul treno un prezioso violoncello. L'uomo solo una volta sceso dal convoglio nella stazione di Pesaro si è reso conto di aver lasciato a bordo del treno regionale lo strumento e, in preda ad ansia ed agitazione, si è rivolto agli agenti della Polizia Ferroviaria di Pesaro per chiedere aiuto. Il personale della Polfer, dopo aver tranquillizzato il viaggiatore, si è attivato per contattare il capotreno il quale a sua volta ha iniziato a setacciare i vagoni fino a ritrovare il violoncello. La bella notizia ha subito rasserenato il 39enne che ha poi recuperato lo strumento presso la Sezione Polfer di Rimini dove è stato tenuto in custodia fino al suo arrivo.