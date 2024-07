Dinner in the sky dona un defibrillatore all’Associazione Arcione

Si rafforza infine il legame tra Dinner in the sky e il territorio riccionese grazie ad un’iniziativa nel segno della solidarietà. Dits Italia Srl, concessionaria dell’attrazione in esclusiva per l’Italia, ha infatti deciso di donare un defibrillatore all’Associazione Arcione. Arcione è un’associazione di volontariato e svolge attività di prevenzione e soccorso nell’ambito della Protezione Civile con un riferimento particolare alle mansioni riguardanti i principali rischi del nostro territorio. Si occupa di interventi di prevenzione ed interventi attivi in caso di fenomeni idrogeologici (alluvioni, temporali, etc.), terremoti e prevenzione di incendi boschivi.

Dichiara Stefano Burotti (Dits Italia Srl): “Riccione è per noi una meta speciale, un posto del cuore, la nostra casa. Dits Italia ha sede proprio qui, in questa terra, ed è qui che sono anche le nostre radici. Questo è il luogo che amiamo, che vorremmo vedere valorizzato. Per sdebitarci dell’accoglienza che la Perla Verla ci ha sempre regalato, ospitando le nostre iniziative con entusiasmo e partecipazione, abbiamo deciso di fare un piccolo dono in segno di riconoscenza. Un regalo prezioso, che ci auguriamo possa contribuire a salvare delle vite. Con Dinner in the sky abbiamo avuto la possibilità, lo scorso anno, di legare il brand Riccione ad un format che ha all'attivo 10mila eventi in cinque continenti e in città internazionali come Dubai, Londra, Montecarlo, Parigi, Las Vegas. L’evento è stato molto apprezzato dal pubblico e ha dimostrato come il gioco di squadra possa fare la differenza, mettendo a sistema professionalità provenienti da settori diversi per dare vita ad un evento unico Ringraziamo l’amministrazione comunale di Riccione, a cominciare dalla sindaca Daniela Angelini e dall’assessore al Turismo Mattia Guidi, per aver deciso di rinnovare la loro fiducia nel nostro progetto. Vogliamo lavorare per portare in alto il nome di Riccione e impreziosire l’esperienza di chi si troverà a soggiornare in città”.

Dichiara Maurizio Frisoni (Associazione Arcione): “Ringraziamo Dinner in the sky per aver sostenuto il costo dell’acquisto di un defibrillatore professionale che sarà collocato presso la sede della nostra associazione in viale Lombardia. Questo strumento entrerà ora a far parte della dotazione dei nostri volontari e potrà essere trasportato ed utilizzato nei luoghi teatro di intervento, andando quindi a potenziare e rafforzare la capacità di prevenzione sul territorio”.

Dinner in the sky sarà presente in piazzale Roma, a Riccione, fino al 14 luglio prossimo, offrendo ai propri ospiti un’esperienza unica: brindare, sorseggiare aperitivi o gustare un menù gourmet sospesi tra l’azzurro del cielo e quello del mare, con lo scenario del mare Adriatico che si staglia sullo sfondo e un panorama mozzafiato perfetto per essere fotografato. Grande visibilità internazionale, per la città di Riccione, grazie ad alcune collaborazioni di prestigio, che caratterizzano l’avventura nella Perla Verde di Dinner in the sky. Bitter Sanpellegrino sarà infatti il partner ufficiale degli aperitivi a 50 metri di altezza nel cuore del ‘salotto’ riccionese. Un marchio noto, che ha scelto di abbinare il proprio nome a quelli di Riccione e di Dinner in the sky. Durante il fine settimana, il ristorante tra le nuvole ospiterà inoltre una cena aziendale unica nel suo genera: quella organizzata da un’importantissima azienda italiana, Illumia Spa.