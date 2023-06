Dinner in the sky porta il suo contributo alla raccolta fondi promossa dalla Regione Emilia-Romagna

Il ristorante tra le nuvole di Dinner in the sky a sostegno delle zone dell'Emilia-Romagna duramente colpite dall'alluvione. Mentre è già partito il conto alla rovescia in vista dell'atteso debutto a Riccione del format internazionale che farà tappa in piazzale Roma dal 14 al 18 giugno prossimi, Dits Italia Srl - azienda concessionaria in esclusiva per l'Italia di Dinner in the sky - ha deciso di lanciare un'iniziativa di solidarietà, abbinando le emozioni di pranzi, aperitivi e cene a 50 metri di altezza al desiderio di contribuire per aiutare gli abitanti delle città e dei comuni messi in ginocchio dall'eccezionale ondata di maltempo del 16 maggio scorso.

Una decisione che nasce dal profondo legame che unisce Dits Italia Srl e Dinner in the sky Italia al territorio della Romagna, e dalla volontà di trasformare un'occasione di svago e divertimento in uno strumento per fare del bene e portare un piccolo contributo alla ricostruzione e messa in sicurezza delle aree alluvionate. Parte del ricavato frutto della vendita dei biglietti - tra quelli che verranno acquistati nelle prossime ore - sarà devoluto a favore della raccolta fondi promossa dalla Regione Emilia-Romagna. La somma sarà dunque versata sul conto corrente per l'emergenza aperto dalla Regione stessa.

"La solidarietà è un valore impresso nel Dna di tutti i romagnoli e noi di Dinner in the sky non potevamo essere da meno - spiega Stefano Burotti, responsabile di Dits Italia Srl -. La nostra azienda ha sede proprio qui, in Romagna, ed è qui che sono anche le nostre radici. Questa è la nostra casa, il luogo che amiamo e che desideriamo valorizzare e difendere. Per questo non potevamo rimanere indifferenti di fronte alla richiesta di aiuto dei cittadini alle prese da settimane con i danni causati dall'alluvione. La Romagna ha dimostrato di essere capace di ripartire e, nel nostro piccolo, vogliamo poter contribuire attraverso un gesto di vicinanza che è perfettamente in linea con lo spirito di Dinner in the sky".

Nel frattempo la tappa riccionese di Dinner in the sky viaggia verso il 'sold out'. Numerose le prenotazioni arrivate soprattutto dall'Emilia, dalla Lombardia e dalle Marche: il format è riuscito infatti a risvegliare l'interesse dei turisti, che hanno così deciso di abbinare l'esperienza del ristorante a 50 metri di altezza ad un soggiorno nella Perla Verde.