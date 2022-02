La diocesi di Rimini in festa, viaggio a Roma per la nomina di Andrea Ripa a Vescovo di Cerveteri

Sabato (26 febbraio), alle 10, don Andrea Ripa, sacerdote del presbiterio di Rimini, sarà ordinato Vescovo titolare di Cerveteri (Roma). L’ordinazione episcopale sarà conferita dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. Andrea Ripa è nato a Rimini, il 5 gennaio 1972. Ha conseguito la laurea in lettere classiche presso l’università degli studi di Urbino Carlo Bo (1997), con una tesi dal titolo “Il Teatro 3 di Cirene”. Dal 1992 al 1999 è membro della missione archeologica Italiana a cirene (Libia), pubblicando anche alcuni articoli in riviste scientistiche di archeologia.

Nel marzo 1998 entra nel Seminario Vescovile di Rimini, e successivamente prosegue il proprio percorso formativo nel seminario regionale “Benedetto XV” di Bologna. È stato ordinato sacerdote per la Diocesi di Rimini il 25 settembre 2004, in Basilica Cattedrale, dal vescovo Mariano De Nicolò.

La Chiesa Riminese parteciperà all’ordinazione episcopale: per l’occasione è stato organizzato un pullman e altri fedeli raggiungeranno San Pietro con mezzi propri. Andrea Ripa ha svolto diversi incarichi pastorali: in alcune comunità parrocchiali di Rimini e come rettore della chiesa di San Giovanni Battista dei Cavalieri di Rodi (Roma).

In particolare, nella Diocesi di Rimini ha prestato servizio in diverse parrocchie, tra cui S. Martino di Riccione e S. Andrea dell’Ausa, più conosciuta come Crocifisso.