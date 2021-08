Diodato, Aka7even e Lorenzo Fragola: le immagini della seconda serata della Notte Rosa a Rimini

La Notte Rosa continua a dare spettacolo. Diodato in concerto in piazzale Fellini, Aka7even e Lorenzo Fragola protagonisti del palco di RDS in piazzale Kennedy, per un sabato sera che ha regalato ancora sorrisi e divertimento in sicurezza. L’appuntamento di piazzale Fellini inizia alle ore 22 con un concerto gratuito su prenotazione che è già sold-out da diversi giorni, sintomo di quando il cantautore che ha vinto Sanremo 2020 e la sua musica siano amati in tutto il Paese. In una scaletta che è un arcobaleno di emozioni, Antonio Diodato ha cantato dal vivo tutti i brani simbolo della sua ormai decennale carriera, vecchi e nuovi successi tra sound energici e leggeri ed esibizioni più intime ed emozionanti, fino all’interpretazione raffinata di ‘Amore che vieni, amore che vai’ di De Andrè. “Finalmente al mare, non vedevo l’ora” ha commentato il cantautore dal palco all’ombra del Grand Hotel, dove prima dell’esibizione aveva incontrato il Sindaco Andrea Gnassi che gli ha portato il saluto della città. Un pubblico di giovani e giovanissimi ha riempito i posti assegnati sul nuovo Belvedere di Piazzale Kennedy per l’esibizione di Aka7even, Luca Marzano, il giovanissimo primo artista di “Amici di Maria De Filippi” a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify e di Lorenzo Fragola, catanese classe 1995 che dopo essere stato protagonista delle estati passate con tantissimi tormentoni è tornato nelle classifiche con “SOLERO" assieme ai The Kolors.