Diodato è il protagonista del primo degli eventi speciali di Deejsy On Stage 2023

La seconda settimana di Deejay On Stage comincia con il primo dei tre eventi speciali che caratterizzano questa edizione: lunedì 7 agosto sul palcoscenico di piazzale Roma ci sarà Diodato. Protagonista nel 2022 di un’indimenticabile alba sulla spiaggia di Riccione, il cantautore pugliese arriverà a Deejay On Stage accompagnato da una band di nove musicisti e con la partecipazione di Rodrigo D’Erasmo, per una serata imperdibile sulle note di brani tra i più belli della musica italiana di questi anni. Diodato ha vinto il Festival di Sanremo nel 2020 con Fai rumore, una canzone dalla bellezza struggente che evidenzia più che mai la voce calda e potente e lo stile raffinato e inconfondibile del suo autore.

A Sanremo aveva già partecipato nel 2014 tra le nuove proposte con il pezzo Babilonia, conquistando il secondo posto e il premio della giuria di qualità; ci è tornato tra i big nel 2018 con il brano Adesso, in coppia con il trombettista Roy Paci. In questi anni ha scritto e interpretato brani memorabili come Che vita meravigliosa (David di Donatello e Nastro d’argento per la migliore canzone originale), Un’altra estate, Fino a farci scomparire, per arrivare al 2023 con Così speciale, che dà il titolo al suo ultimo album di inediti.

Si tratta del suo quarto album e si compone di dieci tracce che rappresentano dieci attimi di vita, “sguardi sul mondo e tuffi negli abissi interiori per provare a riemergere con dieci fiori che profumano di vita”. Ancora una volta Diodato ci conduce al cuore delle questioni umane, arrivando in profondità, per tornare a rifiorire in superficie ancor più forti, consapevoli e arricchiti dal proprio vissuto.

Così speciale segna anche il suo ritorno sul palco: dopo essere rientrato dal tour oltre confine nell’autunno 2021, che lo ha portato in Europa e negli Stati Uniti, Diodato è ripartito con i live nei principali club in Italia e in Europa per poi proseguire il suo viaggio musicale questa estate con il summer tour.