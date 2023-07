Da Diodato a Francesco Gabbani, ecco gli ospiti che saliranno sul palco del Deejay on stage

Ci siamo. Il 29 luglio comincia l’estate di Radio Deejay a Riccione, una data che segna l’inizio di un mese intero di musica, sport e divertimento, che allo stesso tempo non è proprio un inizio - perché Radio Deejay Riccione non la lascia mai - ma il momento più intenso di un amore che dura da anni e che in agosto fa battere il cuore più forte.

È dagli anni ’90 infatti che Radio Deejay è legata a Riccione e nel tempo il legame è diventato sempre più stretto: di Riccione si parla in radio tutto l’anno, spesso si son trascorsi insieme la Pasqua e il Capodanno, solo pochi giorni fa Deejay Chiama Italia era in diretta da qui e nel 2023, grazie alla collaborazione con la radio, sono arrivati a Riccione due grandi eventi come Aprilia All Stars con i piloti della MotoGP e un appuntamento per i 100 anni di Warner Bros dedicato ai bambini in programma il 15 e 16 luglio.

A far risplendere l’estate tornano dunque gli attesissimi Deejay On Stage e Play Deejay a far divertire, ballare, cantare e allenare migliaia di persone, per un format unico nel panorama nazionale e non solo: un mese di sport e spettacoli totalmente gratuiti con i trainer e gli artisti preferiti.

A partire dal 29 luglio cominciano le dirette giornaliere da Aquafàn e Play Deejay, il programma di allenamenti che inaugura con un evento speciale di group cycling con 120 bike Technogym per 5 ride anche in notturna.

Lo show serale esplode invece il 3 agosto, sempre in piazzale Roma, dove il grande palco sul mare ospiterà fino al 24 agosto Deejay On Stage, con la regia di Linus e la conduzione del dream team della radio capitanato da Rudy Zerbi, in compagnia di Andrea e Michele e Gianluca Gazzoli.

Programma delle serate

Anche in questa edizione si confermano 10 serate di musica e divertimento che vedranno alternarsi i giovani esordienti a contendersi la vittoria del contest e molti special guest.

Le prime ospiti confermate sono Paola & Chiara, sul palco nella serata di apertura, cui seguiranno Mara Sattei, Ariete, Angelina Mango, The Kolors, gIANMARIA, Boomdabash e, dalla serie Mare Fuori, Clara.

Il 7 agosto Diodato sarà invece protagonista di un evento speciale: accompagnato da una band di nove musicisti, con la partecipazione di Rodrigo D’Erasmo, regalerà al pubblico di Riccione un imperdibile live, un viaggio tra i più grandi successi del suo straordinario repertorio.

Un altro evento unico il 15 agosto, quando sarà Francesco Gabbani a dominare il palco in versione one man show: il cantautore e polistrumentista toscano si dividerà tra la sua immancabile chitarra e il piano ripercorrendo le sue super hit, per festeggiare con l’energia contagiosa che lo contraddistingue il Ferragosto insieme al pubblico riccionese.

A questi primi nomi se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane, a comporre un palinsesto ricchissimo ed eclettico, capace come sempre di rispondere a un pubblico di età e gusti musicali differenti.

Il contest

Accanto ai big della musica italiana anche quest’anno ci saranno i giovani artisti che partecipano al contest di Deejay On Stage dedicato alla ricerca di nuovi talenti.

La nona edizione ha fatto registrare il record di partecipanti, con 800 iscrizioni arrivate da tutta Italia per quello che negli anni è diventato uno dei concorsi più prestigiosi, sia per l’ambito premio - un mese di rotazione su Radio Deejay del brano vincitore – sia per l’importanza del palco e della città che lo ospita.

Tantissimi quelli di età compresa tra i 18 e i 22 anni, diversi coloro che hanno già partecipato a talent come Amici, XFactor, Sanremo Giovani e altri programmi televisivi nazionali, un’ulteriore conferma della credibilità del concorso.

Sono numerosi ormai i concorrenti che dopo la partecipazione si son fatti conoscere anche dal grande pubblico: solo con riferimento al 2022, il vincitore, Fiat 131, è arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani, il riccionese Giovanni Cricca è stato per otto mesi ad Amici su Canale 5 e Serepocaiontas era presente tutte le mattine insieme a Fiorello a Viva Rai2! con il suo inseparabile ukulele: ennesima conferma di quanto il palcoscenico di Deejay On Stage sia un notevole trampolino di lancio per i giovani esordienti e un’occasione straordinaria per farsi conoscere.

Le selezioni sono state più impegnative che mai per la commissione artistica guidata da Daniele De Luigi, figura che si occupa di festival per giovani talenti da molti anni, prima con il Festival di San Marino, dal 1990, che ha avuto tra i vincitori nel ‘99 i Lunapop di Cesare Cremonini, poi con il Tim Tour e appunto Deejay On Stage.

Gli iscritti partecipavano con l’inedito più 3 cover e, attraverso step successivi di selezione, da 800 sono diventati 35 quelli che si esibiranno sul palco fino alla finale, in programma il 24 agosto.

Lo sport

Piazzale Roma dal 29 luglio al 24 agosto si trasformerà durante il giorno in una palestra open air grazie a Play Deejay. A partire dalla mattina, alle ore 7.00 fino alle ore 11.00, e nel pomeriggio, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, saranno ventidue le giornate dedicate ad allenamenti di ogni tipo, dal pilates allo yoga, dal functional training al group cycling, con oltre 120 corsi tutti gratuiti tenuti da trainer professionisti delle diverse discipline con la direzione tecnica di Energia lifestyle di San Marino. Anche quest’anno ad arricchire la proposta ci sarà una firma come Technogym, azienda leader mondiale nella produzione di attrezzi per lo sport e il tempo libero.

Tutti i corsi sono prenotabili sull’app di Technogym. Nell’edizione 2022 in Piazzale Roma si sono allenate oltre 8.000 persone.

Diretta radio

Anche nell’estate 2023 Aquafàn sarà il campo base per le dirette radiofoniche di Radio Deejay. Dal 31 luglio al 26 agosto, lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sarà come sempre Rudy Zerbi a condurre le puntate estive mentre nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, ai microfoni della radio ci sarà Gianluca Gazzoli che passerà poi la staffetta, dalle 17.00 alle 20.00, dal lunedì al venerdì, ad Andrea e Michele.

Le voci tra le più amate di Radio Deejay torneranno a raccontare live la città, gli appuntamenti e le curiosità tutti i giorni a milioni di persone.

Ai dati d’ascolto della radio – una media di 5 milioni di ascoltatori al giorno - vanno aggiunti quelli delle piattaforme social e del sito web: già dalle prossime settimane sul sito di Radio Deejay - oltre 4 milioni le visualizzazioni giornaliere - sarà presente lo spazio dedicato a Deejay On Stage e a tutto quello che succederà nel mese di agosto, così come su Facebook (2.231.000 i fan) e Instagram (1.200.000 i follower), a cui si aggiungono gli account personali di Linus (833.000 i follower) e Rudy Zerbi (2.200.000 follower).