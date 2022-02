Diodorina Valerino sarà il nuovo segretario generale del Comune di Rimini

Il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha nominato il nuovo Segretario generale che sostituirà il dottor Luca Uguccioni a partire dal 1 marzo 2022. La nomina di Diodorina Valerino è arrivata al termine della selezione avviata il 21 gennaio scorso con la pubblicazione dell’avviso di sede vacante all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Dall’esame delle 35 manifestazioni di interesse pervenute (di cui 32 arrivate nei termini fissati) e dei curricula presentati, sono state le competenze tecnico giuridiche e gestionali della dottoressa Valerino ad essere valutate come le più confacenti alle esigenze del Comune di Rimini. Il ruolo era vacante dal 24 gennaio scorso, quando l’ex segretario Luca Uguccioni era passato alla Provincia di Rimini nella veste di direttore generale. Diodorina Valerino prenderà servizio, previa accettazione, dal 1° marzo.

Laureatasi con lode in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e ottenute le abilitazioni professionali per segretario generale di fascia A alla Scuola della Pubblica amministrazione locale di Roma, Valerino ha ricoperto per molti anni l’incarico di segretario comunale in numerose amministrazioni. Ha svolto lo stesso incarico nella Provincia di Siena dal marzo 2019, nei Comuni di Siena, Capannori, Montecatini Terme, Bollate, Fiorenzuola d’Arda ed altri comuni. L’Amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare il Vice Segretario del Comune di Rimini Alessandro Bellini per l’impegno con cui ha svolto le funzioni e le responsabilità del ruolo in questo periodo di ‘vacatio’.