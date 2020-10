Dipendente positivo al coronavirus, il pub chiude per fare i tamponi a tutto il personale

"In mattinata, a malincuore, abbiamo scoperto un caso positivo all'interno del nostro staff. La salute del nostro personale e dei nostri clienti viene prima di tutto, pertanto abbiamo deciso di prenderci una pausa fino a quando non avremo gli esiti dei tamponi di tutto il personale con la speranza di rivederci presto". E' con questo messaggio, lanciato sulla propria pagine di Facebook, che il Repub di Santarcangelo ha spiegato i motivi della chiusura del locale. Un dipendete del locale, risultato positivo al Coronavirus, ha fatto scattare gli accertamenti su tutto il personale coi titolari che hanno quindi deciso per uno stop preventivo all'attività in attesa del risultato dello screenig su tutto lo staff.

