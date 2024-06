Dipendenti in nero e irregolarità amministrative, i carabinieri chiudono un hotel

Controlli sugli hotel della Perla Verde da parte dei carabinieri della Compagnia di Riccione che, col supporto degli agenti della Locale e dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno ispezionato le strutture ricettive in occasione dell'inizio della stagione estiva. Al termine delle verifiche, per un albergo sono arrivati i guai che hanno portato alla sua chiusura. Dall'ispezione, infatti, sono emerse numerose irregolarità come la presenza di lavoratori in nero e l’omissione del previsto documento di valutazione dei rischi. Il tutto ha portato a una sanzione da 12mila euro e, appunto, la temporanea sospensione della licenza fino al pagamento dell'ammenda e la regolarizzazione della situazione.