Dipendenti in nero nel settore del volantinaggio, multe per 255mila euro

Si è conclusa con multe per 255mila euro l'operazione del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rimini che ha scoperto una serie di lavoratori in nero nel settore del volantinaggio. Gli inquirenti dell'Arma sono patiti dalle agenzie di marketing, operanti in Emilia-Romagna e nelle Marche, che per conto delle ditte della grande distribuzione organizzata si occupavano della distribuzione dei volantini con le offerte dei supermercati. Queste, a loro volta, subappaltavano la consegna nelle buchette postali a ditte più piccole che praticavano prezzi estremamente concorrenziali tanto che gli inquirenti sospettavano come dietro questi ribassi si celasse uno sfruttamento del lavoro nero. I successivi accertamenti hanno permesso di documentare come i distributori finali utilizzassero furgoni con cui trasportavano lavoratori e ingenti quantità di volantini pubblicitari, oltre che le biciclette utilizzate dai lavoratori per effettuare la materiale consegna nelle buchette postali non garantendo i fondamentali diritti retributivi, assicurativi, contributivi e di sicurezza sul lavoro.

Al termine dei controlli il bilancio dei carabinieri ha visto venire ispezionate 19 ditte tutte risultate irregolari In particolare è stato accertato l’impiego totale di 48 lavoratori di cui 5 in nero ovvero del tutto privi di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e contributiva ai fini previdenziali. Inoltre altri 43 sono risultati essere occupati irregolarmente essendo state riscontrate errate registrazioni in busta paga per quanto concerne le ore di lavoro effettivamente prestate con conseguenti gravi lesioni dei diritti retributivi dei lavoratori ai quali le retribuzioni venivano peraltro erogate in violazione delle norme che prescrivono l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili. Per le violazioni riscontrate alle ditte sono state comminate sanzioni amministrative complessive per 255.000 euro con contestuale recupero della contribuzione evasa per un importo di 61.500 euro