Diplomi onorifici dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, premiati nove cittadini eccellenti

In occasione della tradizionale cerimonia con la quale il Prefetto formula gli auguri alle autorità e a personalità del territorio provinciale, tenutasi presso la Sala “Ressi” del Teatro “Amintore Galli”, il prefetto Rosa Maria Padovano ha consegnato nove diplomi onorifici dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Il Prefetto è stato affiancato, in relazione alle residenze degli insigniti, dai sindaci di Rimini, di Riccione e di Cattolica. A loro si sono uniti, in corrispondenza con gli appartenenti ai rispettivi corpi, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

La consegna delle onorificenze è stata intervallata dall’esecuzione di brani musicali natalizi eseguiti, dal giovane chitarrista Francesco Bellarosa, dal Coro delle voci bianche (che hanno cantato anche l’Inno Nazionale e quello dell’Unione Europea) e da un gruppo di Flauti del Conservatorio “Lettimi”. Alla cerimonia ha presenziato anche il vescovo Nicolò Anselmi.

Le onorificenze

Luogotenente Antonio De Iaco

Nato a Tricase, il Luogotenente De Iaco si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1967. Trascorsi i primi anni nella capitale, dopo aver frequentato la Scuola Sottoufficiali di Velletri e Firenze, è stato trasferito presso la Legione Carabinieri Emilia Romagna. Nel corso della sua carriera ha partecipato alle indagini relative al sequestro di Aldo Moro presso il nucleo anticrimine di Bologna e ai delitti della Uno Bianca presso la Stazione Carabinieri di Rimini Viserba. In occasione dell’emergenza pandemica, in qualità di Presidente della sezione di Rimini dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha assistito persone in difficoltà e si è dedicato ad una raccolta fondi finalizzata alla donazione di un respiratore all’Ospedale di Rimini, dimostrando senso del dovere e spirito civico.

Ennio Stocco

Nato a Villanova Marchesana, Stocco ha maturato una prolungata esperienza nel settore turistico-ricettivo, ricevendo prestigiosi riconoscimenti in materia. E’ stato vicepresidente della Federazione Italiana Settore Turismo ed attualmente riveste la carica di vicepresidente dell’International Maitres Association Hotel Restaurant. Costante il suo impegno nel sociale, ha organizzato cene di beneficenza in favore di senza fissa dimora e di persone in difficoltà e collabora attivamente con associazioni di volontariato locali. Attento alle necessità delle giovani generazioni, mette a disposizione la sua esperienza in favore di coloro che intendono intraprendere percorsi lavorativi nel settore turistico e della ristorazione.

Luogotenente Luigi Talamo

Nato a Manfredonia, il luogotenente Talamo, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1973, e dopo aver frequentato il corso di nocchiere abilitato al comando di unità navali, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna. La sua carriera si è contraddistinta per la partecipazione alla missione di pace sul Danubio realizzata dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite ed alla missione militare Onu in Libano. Ha ricoperto per circa 14 anni la carica di Ufficiale dell’Esercito Italiano, ed ha prestato servizio, in qualità di Comandante di bordo, su unità navali in varie regioni italiane. Nel corso della carriera militare ha ricevuto numerose decorazioni di prestigio. Socio dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia presso la sezione di Rimini, svolge dal 2015 attività di volontariato all’interno dell’ufficio dell’amministratore di sostegno presso il Tribunale di Rimini.

Luogotenente Giuseppe Gianquitto

Nato ad Ancona, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1985. Assolve allo stato le funzioni di Comandante della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Riccione. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, ha successivamente arricchito la formazione professionale partecipando a numerosi corsi e seminari. Ha partecipato ad importanti missioni militari internazionali in Kossovo ed Iraq, ricevendo decorazioni di prestigio. Attivo nel volontariato, si è adoperato in attività socio-assistenziali promosse dalla Croce Rossa Italiana-Comitato di Riccione, ed ha contribuito in numerose occasioni, alla raccolta di beni di prima necessità destinati alle popolazioni di paesi afflitti da calamità naturali e conflitti armati. Durante l’emergenza pandemica ha garantito con costanti turni di servizio il rispetto della normativa allora istitutiva della zona rossa nella provincia di Rimini.

Roberto Bonifazi

Nato a Sassoferrato, il sostituto commissario della Polizia di Stato Roberto Bonifazi assolve allo stato l’incarico di responsabile dell’Ufficio misure di sicurezza e giudiziarie e dell’Ufficio Misure di prevenzione presso la Divisione Anticrimine della Questura di Rimini. Laureato in Scienze dell’Investigazione, ha svolto con capacità professionale numerosi incarichi tra i quali quello di responsabile della sezione seconda della Squadra Mobile ed il Comando del posto stagionale di polizia di Riccione. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi a comprova del valore professionale e del costante impegno dimostrati nell’adempimento del suo dovere. Da sempre impegnato in attività di volontariato, ricopre dal 2006 la carica di vice presidente della Associazione Nazionale Giacche Verdi di Rimini ed ha collaborato con il locale Centro Operativo Comunale.

Appuntato Scelto Qualifica Speciale Andrea Giudice

Nato a Gravedona, l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Andrea Giudice si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1996. Presta attualmente servizio presso la stazione Carabinieri di Rimini Porto con il grado di appuntato scelto. Ha svolto incarichi di rilievo presso il Nucleo Carabinieri Banca d’Italia di Piacenza nel 2002 e presso il Centro di identificazione ed espulsione di Modena nel 2006. Si è contraddistinto per azioni concrete di volontariato in Italia e all’estero. Ha fornito sostegno alla popolazione dell’isola di Tuvalo colpita nel 2015 dal ciclone Pam ed ha partecipato alla raccolta di beni di prima necessità in favore di abitanti indigenti della città di Ogulin in Croazia. Nel giugno 2011, unitamente ad un collega, si è reso protagonista di un intervento di salvataggio di un cittadino caduto accidentalmente nelle acque del porto canale di Rimini.

Andrea Bertelli

Nato a Jolanda di Savoia, Andrea Bertelli ha maturato significative esperienze nel campo della gestione, comunicazione e marketing del turismo e della ristorazione. Acquisite le prime esperienze, si è dedicato alla gestione in proprio di attività dedite alla ristorazione. A partire dagli anni novanta ha intrapreso un nuovo percorso professionale improntato all’attività di consulenza nel settore alberghiero e della ristorazione. Come Vice presidente dell’Associazione Italiana Barman e Sostenitori, ha collaborato attivamente all’organizzazione di eventi finalizzati a sensibilizzare la collettività alla raccolta fondi per il sostegno delle attività dell’associazione Associazione Italiana contro le Leucemie, de “La città delle donne”, del Centro Antiviolenza di Piacenza e dell’ Associazione Domiciliare Oncologica.

Sergio Conforti

Nato a Napoli, il tenente Sergio Conforti, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1986. Allo stato assolve le funzioni di Comandante presso la Tenenza di Castelfranco Emilia in provincia di Modena. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, ha arricchito la propria formazione conseguendo numerosi corsi di specializzazione in materia di immigrazione, comportamenti giovanili e violenza domestica. La sua carriera è stata contrassegnata da significative esperienze all’estero nell’ambito delle missioni internazionali in Iraq e Kosovo, con compiti di assistenza alla popolazione civile e di addestramento militare, ricevendo numerosi elogi e riconoscimenti.

Cinzia Renna

Nata a Imola, Cinzia Renna è dirigente dell’Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali della Prefettura di Rimini. Laureata in “Economia e Commercio”, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed ha conseguito il master di II livello in “Amministrazione del Territorio”. Autrice di numerosi testi in materia di finanza e contabilità, ha svolto significative esperienze come commissario straordinario presso alcuni comuni della provincia. In occasione dell’imponente arrivo dei profughi ucraini ha manifestato eccellente capacità organizzativa. Referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Prefettura, è altresì coordinatrice del gruppo di lavoro per l’attività di monitoraggio di attuazione delle misure connesse alle risorse del Pnrr.