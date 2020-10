Diportista in difficoltà salvato dalla Guardia Costiera

Nel pomeriggio di giovedì, verso le 17, una imbarcazione da diporto che navigava al largo del porto di Rimini ha lanciato l'allarme. A bordo un'unica persona che, in difficoltà non riuscendo a governare il natante di 4 metri che si trovava a circa 2 miglia dalla costa, ha chiesto aiuto alla Capitaneria di Porto. La sala operativa ha così inviato una motovedetta, già in pattugliamento in mare, che ha raggiunto il diportista in difficoltà. I militari, accertate le buone condizioni dell'uomo, hanno quindi curato il rientro in sicurezza nel porto riminese.

