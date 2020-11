Direttivo al femminile per Fimaa-Confcommercio provincia di Rimini

Si allarga il direttivo di FIMAA-Confcommercio (Federazione Italiana Mediatori e Agenti d’Affari) della provincia di Rimini, che ha eletto due nuove consigliere. Accanto al presidente Nello Salvati, dunque, un direttivo completamente “rosa”, una vera rarità su tutto il territorio nazionale. Alle consigliere già insediate Elisa Galeazzi (Venditafast), Anna Grazia Dell’Olio, Barbara Mamini (Casaealtro) e Maria Gabriella Cimino (Adriacasa), si aggiungono ora le new entry Linda Arciello (Home Agent) e Valeria Grieco (Grieco immobiliare).

“Le nuove consigliere supporteranno ancora di più l’attività di promozione territoriale della nostra associazione – spiega il presidente provinciale Salvati - in una continua ricerca di miglioramento professionale e attenzione alle dinamiche di cambiamento del mercato immobiliare e del servizio di intermediazione. Ci mettiamo tutti, una volta di più, a servizio dei colleghi in questo complicato momento per il settore dovuto alle conseguenze della pandemia. Alle nuove consigliere auguro un proficuo lavoro, che sarà svolto nell’interesse di tutti gli associati. Ritengo questo direttivo tutto al femminile un valore aggiunto, con l’auspicio che possa essere anche uno stimolo ad aumentare il coinvolgimento delle donne e affermare l’importanza del loro ruolo nel nostro settore, caratterizzato troppo spesso da una presenza maschile preponderante”.