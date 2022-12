Il direttore della Caritas: "Il reddito di cittadinanza? Molti non possono lavorare, è l'unico sostegno"

Il direttore Mario Galasso, che da tempo guida l'istituzione benefica riminese della Caritas, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda mercoledì (28 dicembre), alle 23, sul canale 99 del digitale terrestre e ha offerto diversi spunti di riflessione. "Rimini, capitale del turismo, attrae, inevitabilmente, anche persone fragili attratte da una economia apparentemente in continua crescita. Eppure, molti non ce la fanno a tenere il passo - ha spiegato Galasso - e qui nascono situazioni di disagio che riguardano anche, talvolta, anche chi è sempre vissuto qui e vivere per strada non è certo una scelta, è insopportabile". "Sulla questione del reddito di cittadinanza - ha aggiunto - non ho nulla da insegnare alla politica, ma conosco parecchie vicende personali nell'ambito delle quali il reddito costituisce l'unica fonte di sostentamento. Si tratta di persone che non hanno effettivamente possibilità di accedere al mercato del lavoro".