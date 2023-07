Dirigente di società calcistica a processo per estorsione: avrebbe obbligato calciatore a pagare per essere messo in rosa

L'accusa, che lo vede a processo per estorsione, è quella di aver preteso denaro da un giovane calciatore all'epoca 20enne per inserirlo nella rosa della squadra e farlo giocare. Sul banco degli imputati il dirigente di una società sportiva del riminese che, nel campionato 2015/16, militava in serie D. Nel corso della campagna acquisti invernale, secondo la ricostruzione dell'atleta, il calciatore era stato acquistato dal Catanzaro ed era pronto a scendere in campo. Sarebbe stato a questo punto però che chiuso il calciomercato, che impediva al 20enne di trovarsi un'altra squadra, il dirigente avrebbe gettato la maschera con la richiesta estorsiva: 12mila euro da pagarsi sull'unghia per garantire al giovane un posto nella rosa. Vista la situazione, e col rischio di perdere tutta la seconda parte della stagione sportiva, il calciatore e i suoi genitori avevano acconsentito a pagare versando la somma tra contanti, assegni e bonifici intestati a una seconda società sportiva con sede nelle Marche.

Nonostante questo, secondo quanto denunciato, l'atleta sarebbe stato tenuto costantemente in panchina fino a quando oramai esasperato aveva deciso di rivolgersi a un avvocato e presentare denuncia. Il dirigente, quindi, è stato rinviato a giudizio e nei suoi confronti si è aperto il processo con la prossima udienza fissata ad ottobre.