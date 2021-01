Diritto allo studio, un fondo da oltre 600mila euro per gli alunni disabili

Con decreto del presidente Riziero Santi la provincia di Rimini ha effettuato il riparto ai Comuni delle risorse del Fondo nazionale handicap Scuole superiori. Le risorse, riferite all'annualità 2020, ammontano ad 628.761,48 euro e sono state stanziate dal Governo con il DPCM del 20 novembre 2020.

"Si tratta di importanti risorse- sottolinea il presidente Riziero Santi - destinate ad assicurare servizi essenziali per il diritto allo studio e la frequenza scolastica di alunni con disabilità certificata delle Scuole superiori. Il riparto che abbiamo effettuato ha tenuto conto dei parametri numerici e finanziari indicati a livello nazionale e regionale, in particolare è avvenuto considerando il numero degli alunni con disabilità assistiti dai Comuni e frequentanti le Scuole superiori nell'anno scolastico 2018/19, che è l'ultimo anno oggetto della rilevazione regionale informatizzata conclusasi nello scorso mese di ottobre e coordinata dalla Provincia".

I fondi andranno a coprire le spese sostenute dai Comuni - gli Enti locali competenti per l'esercizio di tali funzioni per l'erogazione del servizio professionale educativo assistenziale (educatori), il trasporto scolastico speciale, la fornitura di ausili didattici e attrezzature speciali, così come per l'organizzazione di altri servizi dedicati.