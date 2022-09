Diritto di interpello tributario, nominata la nuova commissione comunale

Sono stati nominati il presidente e il vicepresidente della nuova commissione consultiva per l'esercizio del diritto di interpello in materia tributaria che recentemente ha visto la nomina per il prossimo triennio dei suoi componenti. Si tratta di Claudia Zangheri, in qualità di presidente, Sauro Cancellieri, vicepresidente, mentre il resto della nuova commissione è composta da Paola Baldazzi, Loredana Bigucci, Fabiano Urbinati.

La Commissione per l’esercizio al diritto di interpello tributario è l’organo consultivo di supporto all'Amministrazione Comunale ed al dirigente del settore tributi nell'esame di problematiche di interesse generale nella specifica materia, allo scopo di rendere sempre più funzionale e trasparente il rapporto dell'ente locale con i cittadini contribuenti. Alla commissione il regolamento affida non solo funzioni consultive di carattere tecnico, ma anche un ruolo propositivo e propulsivo autonomo finalizzato a rendere il diritto di interpello effettivamente e concretamente conosciuto ed esercitabile, anche nei rapporti con le associazioni e gli ordini professionali presenti nel territorio per promuovere un’azione conoscitiva.