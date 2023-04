Diritto allo studio, arrivano 55 mila euro a favore di 379 studenti in gran parte nella fascia Isee più bassa

Oltre cinquantacinquemila euro di contributi per l’acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria per l’anno 2022-2023. L’amministrazione comunale di Riccione ha pubblicato le graduatorie dei beneficiari del sussidio a favore del diritto allo studio che nei prossimi giorni riceveranno il contributo. Complessivamente si tratta di 369 tra ragazzi e ragazze di Riccione per un importo totale di 55.038 euro. “Si tratta di una misura fondamentale, sostenuta con fondi regionali, per garantire il diritto allo studio alle famiglie meno abbienti - osserva la vicesindaca e assessora a Pubblica istruzione e Cultura Sandra Villa -. Nel nostro comune a beneficiare di questo contributo sono soprattutto i ragazzi e le ragazze appartenenti a nuclei familiari con un Isee tra zero e 10mila euro, quasi trecento famiglie dunque, davvero in condizione di grande bisogno”.

Il contributo per l’acquisto dei libri di testo viene infatti assegnato - per un importo di 162 euro - a 290 studenti nella fascia Isee più bassa (da 0 a 10.632,94 euro), per un totale di 46.980 euro. Sono inoltre assegnati 102 euro ad altri 79 alunni nella fascia Isee da 10.632,95 a 15.748,78 per un importo complessivo di 8.058 euro.