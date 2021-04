Disabili, stop alle barriere architettoniche in spiaggia: via alla campagna del Pd

La segreteria provinciale del Partito Democratico impegnata in una campagna di sensibilizzazione per la creazione di passerelle con ampi spazi di manovra sull’arenile e sulla battigia

"Solo una società senza barriere architettoniche può dirsi veramente tale, perché il fornire a ogni persona le medesime opportunità di vivere il territorio è alla base di ogni buon governo e del vivere civile". Così il Partito Democratico di Rimini interviene sul problema delle barriere architettoniche raccogliendo gli appelli di numerose persone con disabilità della provincia e lancia una campagna di sensibilizzazione mirata alla piena fruizione dell’arenile. "Il nostro arenile, specie nel tratto fra Cattolica e Rimini, è piuttosto sprovvisto di passerelle e scivoli che consentano ai portatori di handicap in carrozzella di raggiungere il bagnasciuga e poter godersi la vista del mare. Chiediamo quindi a tutti i nostri rappresentanti politici e ai nostri esponenti nelle amministrazioni pubbliche di farsi portavoce della necessità di realizzarne in tutti gli stabilimenti e nelle spiagge libere", spiegano il segretario provinciale Filippo Sacchetti e la delegata in segreteria al welfare Claudia Corsini.

"Chiediamo tutti insieme passerelle realizzate con materiali inseriti nel contesto paesaggistico che non rendano difficoltoso il percorso, con ampi spazi all’inizio, a metà spiaggia e in prossimità della battigia, così che i fruitori possano avere una certa mobilità anche se non accompagnati” proseguono, manifestando l’intenzione di “portare queste istanze a tutti i livelli di governo, consci che la battaglia sull’abbattimento delle barriere architettoniche sul demanio e ovunque è prioritaria tra le politiche del Partito almeno quanto è prioritaria la dignità delle persone non autosufficienti".