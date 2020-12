Disabilità, stanziati settemila euro per un progetto dedicato ai bambini

Nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Giunta di Bellaria Igea Marina ha deliberato lo stanziamento di un contributo di circa settemila euro a supporto del progetto “Quasi Triathlon Baby”, promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Quasi Primi: soggetto già impegnato da anni sul nostro territorio in iniziative espressamente rivolte alla disabilità e all’inclusione. “Quasi Triathlon Baby” si rivolge ai bambini con disabilità in età compresa tra i tre e i dieci anni, i quali da questo mese fino al prossimo maggio verranno coinvolti in attività sportive calibrate individualmente secondo le rispettive attitudini. L’obiettivo è sviluppare nei piccoli gli schemi motori di base, migliorare le capacità coordinative, propedeuticamente anche ad attività sportive vere e proprie: ad esempio bocce, fitwalking, corsa e tiro con l’arco.



Le attività del progetto saranno articolate in due incontri settimanali, presso i locali comunali di via Ricci, messi a disposizione dall’Amministrazione allo scopo, nonché negli spazi verdi pubblici circostanti, a partire dal Parco del Gelso. Il progetto finanziato in una giornata così densa di significato, integra il grande impegno profuso dall’Amministrazione proprio sul fronte dell’inclusione sociale e nel sostegno alla fragilità in tutte le sue declinazioni, per favorire il benessere complessivo di cittadini e famiglie. A tal proposito merita di essere ricordato come ammonti a oltre 500.000 euro il valore complessivo delle azioni di inclusione scolastica finanziate dal Comune di Bellaria Igea Marina: un insieme di interventi con cui viene affiancato, seguito e sostenuto il percorso di studio di ogni cittadino disabile nelle varie fasce di età, dal nido alle scuole superiori.