Disabilità, al via le domande di contributo per la partecipazione ai centri estivi 2024

Sono aperti i termini per presentare richiesta di contributi finalizzati a sostenere la partecipazione di bambini e ragazzi con disabilità ai centri estivi 2024: le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro venerdì 24 maggio.

Ammontano a 60mila euro i contributi stanziati al momento dall’Amministrazione comunale, con la possibilità di aumentare la cifra grazie a eventuali ulteriori canali di finanziamento o residui: l’importo del contributo non potrà superare i 20 euro orari, per un massimo di 200 ore di supporto educativo per ragazzi e bambini oltre i 6 anni e 300 ore per bambini fino ai 6 anni di età.

Requisiti fondamentali, la residenza nel comune di Santarcangelo, l’età inferiore ai 18 anni al momento della domanda e la certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/1992. L’attestazione Isee non è invece un requisito fondamentale ma, qualora presente, contribuisce all’acquisizione di punteggio utile per la graduatoria finale, insieme al livello di disabilità.

Le domande devono essere compilate e inviate tramite il form online entro venerdì 24 maggio, mentre la graduatoria e l’assegnazione del contributo saranno rese pubbliche entro 15 giorni dalla scadenza del termine. L’erogazione della misura di sostegno avverrà però dopo che le famiglie assegnatarie avranno inviato – comunque non oltre il 30 settembre 2024 – la documentazione relativa alla frequenza al centro estivo e il resoconto delle spese sostenute.