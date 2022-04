Disagi alla circolazione dei treni per il forte vento: bloccata 1 ora la linea Rimini-Ravenna

Disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Rimini-Ravenna nella serata di domenica dove, a causa del forte vento, i convogli regionali sono rimasti bloccati per oltre 1 ora. A causare lo stop dei treni un tendone che, sradicato dalle raffiche, è finito ad attorcigliarsi sulla linea elettrificata. E' quindi scattato l'allarme che ha fatto fermare la circolazione intorno alle 21.40 e, il personale di Trenitalia, è intervenuto per ripristinare i cavi dell'alta tensione. Solo verso le 23, terminate le operazioni, la situazione è tornata alla normalità e i treni hanno avuto il semaforo verde per riprendere la loro corsa.