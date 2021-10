Disagi nel trasporto pubblico per gli autisti no vax

Gli autisti no vax hanno provocato vari disagi nel trasporto pubblico di venerdì con corse in ritardo che, nella prima mattinata, hanno riguardato anche il trasporto scolastico. Con l'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass per lavorare, già nella giornata di giovedì era scattato l'allarme da parte della Start Romagna che segnalava come 99 dipendenti, di cui 36 nel bacino di Rimini, fossero sprovvisti del passaporto verde. Previsioni che si sono puntualmente avverate tanto che, dalle prime stime, l'azienda di trasporto pubblico calcola in circa il 20% il numero dei dipendenti risultati assenti con tutte le conseguenze del caso sulle corse degli autobus. Anche per quanto riguarda i treni regionali la situazione non è andata meglio con 47 convogli, soprattutto nelle linee minori, che sono stati cancellati.