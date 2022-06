Disavventura in pieno centro, in 2 sullo scooter avvicinano il malcapitato e gli strappano il Rolex

Disavventura sabato sera in pieno centro storico per un riminese. Intorno alla mezzanotte il malcapitato è stato scippato di un prezioso Rolex del valore di quasi 10mila euro. E' accaduto in via Bertola, collaudata la tecnica, i malviventi erano in due a bordo di uno scooter. Uno ha avvicinato il riminese e gli ha strappato l'orologio con un gesto fulmineo, poi la fuga. Sul fatto indaga la Polizia di Stato.