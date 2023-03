Strada trasformata in discarica, individuati dai carabinieri Forestali gli incivili

Controlli a tappeto dei carabinieri Forestali di Rimini che proseguono nella loro caccia agli incivili che abbandonano i rifiuti, spesso pericolosi, in ogni angolo della città. In particolare, ad essere stata bonificata da cumuli e cumuli di scarti, è stata via Maceri e le strade di campagna limitrofe dove nel corso del tempo si era accumulata spazzatura di ogni genere tra cui anche diversi veicoli. In collaborazione con il Comune, sono stati prelevati due container pieni di scarti di lavorazioni, macerie e pneumatici fuori uso oltre a 9 mezzi abbandonati. Tutto il materiale è stato avviato allo smaltimento e, grazie alle indagini, è stato possibile individuare alcuni degli incivili che avevano trasformato la strada in discarica ai quali sono state elevate contravvenzioni per 12mila euro.