Disco verde dal consiglio al Gp di San Marino e Riviera di Rimini, il Comune investirà 763 mila euro

Il consiglio comunale di Rimini nella seduta di giovedì (9 giugno) ha approvato all’unanimità (24 voti favorevoli) il rinnovo della convenzione che lega il Comune e la Provincia di Rimini per l’organizzazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGp dal 2022 al 2026 al Misano World Circuit. La convenzione disciplina la partecipazione dei Comuni della costa - Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Bellaria Igea Marina – e per il Comune di Rimini prevede un investimento complessivo di circa 763mila euro distribuiti sui cinque anni, di cui circa 144mila euro per il Gp del 2022, in programma dal 2 al 4 settembre. La convezione prevede la possibilità di recedere l'accordo senza costi né penali al termine dei primi tre anni, entro il 31 maggio 2024.

Via libera (19 contrari e 9 astenuti) anche all’accordo finalizzato all’esecuzione della transazione con Rfi legato alle aree che sono state interessate dall’ampliamento dell’asse stradale Mazzini – Domeniconi - Caprara, collegamento strategico per il quadrante di Rimini nord. Bocciate invece le due mozioni presentate dai consiglieri Stefano Murano Brunori (18 contrari, 3 favorevoli e 5 astenuti) e Gioenzo Renzi (18 contrari, 3 favorevoli e 5 astenuti) con oggetto la realizzazione della nuova piscina comunale a Viserba.