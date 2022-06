Discoradio Party, Francesco Gabbani e Noemi, l'estate riminese va a ritmo con le dirette di Rds

Rds 100% grandi successi è sbarcata a Rimini con le sue dirette e con la grande musica. Dal 27 giugno e fino al 10 luglio la centralissima Piazzale Kennedy ospita i mattatori Claudio Guerrini, Roberta Lanfranchi e Beppe De Marco durante il weekend. Una programmazione quotidiana che si accenderà in occasione di tre serate speciali: il 2 luglio con Discoradio Party protagonista del sabato della Notte Rosa, l’8 luglio con Francesco Gabbani in un mini-set acustico che vedrà protagonista il cantautore carrarese e il suo nuovo album “Volevamo Solo Essere Felici” e il 9 luglio con Noemi, una delle cantautrici più amate ed apprezzate del panorama musicale italiano, che quest’anno ha lasciato il segno sul palco dell’Ariston con “Ti amo non lo so dire”, dopo il grande successo di “Glicine” e “Makumba”, continuando sempre in equilibrio e senza paura nel suo strepitoso percorso artistico.

Una programmazione d’eccezione che si svolgerà su un palco attento ai temi della sostenibilità e della sensibilizzazione rispetto all’impatto ambientale. Diverse sono le attività e le strategie che Rds mette in campo per essere sempre più green. A partire dagli allestimenti interni ed esterni e aree hospitality delle postazioni. Come in piazzale Kennedy, centro nevralgico di Rds on Summer, dove l’area eventi è realizzata utilizzando un filato di poliestere ricavato interamente da un processo di riciclo di bottigliette di plastica (Pet), stampato in esacromia per sublimazione di colore con l’utilizzo di inchiostri a base di acqua (e non di solventi). Un prodotto made in Italy creato da un’azienda (Peraria Supporting Events - realtà giovane e dinamica che si rivolge al mercato come supporto agli eventi,) che si avvale di modello comportamentale sostenibile. I materiali utilizzati per gli allestimenti vivranno così una seconda vita, i tessuti promozionali saranno infatti utilizzati per la realizzazione di abbigliamento e borse.

Il tutto in un contesto speciale, come il cuore del Parco del mare, l’intervento di rigenerazione urbana che sta rinnovando 15 chilometri di lungomare all’insegna del verde e della sostenibilità, con tanto verde, aree per lo sport, piste ciclabili e pedonali, dune, vegetazione adriatica, palestre a cielo aperto e aree relax, rispondendo appieno alla filosofia del ‘seawellness’ e della vivibilità degli spazi urbani.

“E’ un piacere per noi tornare ad animare Rimini con la nostra diretta e con la grande musica” dichiara Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% Grandi Successi. “Ci sentiamo a casa in una città che da tempo condivide con noi l’impegno verso eventi e progetti sostenibili, il cui unico impatto è quello spettacolare. Quest’anno diamo il via all’estate con le voci note dei nostri conduttori e degli artisti più amati in Italia. L’estate è un momento magico, è la stagione del divertimento e noi saremo a Rimini per far vivere alla nostra community un’estate spensierata e sostenibile, al ritmo della grande musica targata RDS.”