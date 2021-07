Clienti accalcati a ballare in pista senza mascherine, scatta la chiusura delle discoteche

Gli accertamenti dei carabinieri hanno evidenziato il non rispetto delle normative anti-covid, per il locale arriva lo stop di cinque giorni

Clienti accalcati intenti a ballare sulla pista tutti, o quasi, senza mascherine. Per il Byblos di Misano Monte arriva la chiusura dopo che, nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri della Compagnia di Riccione hanno accertato la violazione delle norme anti-covid. Come da prassi, il locale dovrà restare chiuso per i prossimi cinque giorni. Stessa sorte è toccata anche al Malindi di Cattolica dove, anche in questo caso, i militari dell'Arma hanno trovato ragazzi che ballavano sui tavoli e assembramenti in pista.