Balli, assembramenti e niente mascherine: chiusi Villa delle Rose e Mojito

Ad appena una settimana dalla riapertura arriva il cartellino rosso per la Villa delle Rose, la discoteca di Misano, nei cui confronti è stato preso un provvedimento di chiusura per la violazione delle normative antic-covid. Lo stop è stato notificato dai carabinieri nella mattinata di sabato e, con effetto immediato, il locale dovrà rimanere chiuso fino a mercoledì. La decisione è arrivata dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi che hanno evidenziato come il locale, che avrebbe dovuto tenere delle serate di semplice intrattenimento e senza balli, er una discoteca a tutti gli effetti con danze scatenate, assembramenti e quasi nessuno che indossava la mascherina. Lo stesso provvedimento è stato emesso, nella giornata di venerdì, anche per il Mojito di Riccione, sulla spiaggia del Marano dove i carabinieri hanno documentato la stessa situazione.