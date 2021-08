Ancora una discoteca stangata dalla Questura, stop ai balli per assembramenti

Dopo Ecu, Villa delle Rose e Musica è toccato al Peter Pan venire chiuso dalla Questura di Rimini per la violazione delle normative anti-covid. Il personale della polizia di Stato si è presentato nella discoteca nella notte tra lunedì e martedì e, fin dall'ingresso, sono iniziati i problemi. Secondo quanto emerso, infatti, ai numerosi giovani in fila per entrare nessuno degli addetti al controllo chiedeva di indossare la mascherina. All'interno, poi, sono stati trovati circa un migliaio di avventori assembrati su tutta la superficie della discoteca, tanto da rendere difficoltoso il passaggio nessuno dei quali indossava il dispositivo di protezione. Una situazione che ha fatto scattare sia la sanzione amministrativa che la chiusura del locale per 5 giorni.