Si torna a ballare in pista: 3 locali pronti a scatenare la movida col Green pass

Dopo oltre 20 mesi di chiusura forzata il popolo della notte torna a ballare e, questo fine settimana, sono 3 i locali della Riviera che riapriranno i battenti. Si può quindi tornare a scatenarsi in pista al Frontemare di Rimini, al Bollicine di Riccione e al Living di Misano che negli ultimi fine settimana hanno comunque lavorato con cene e intrattenimenti senza però dare il via ai balli. Danze si ma con una serie di limitazioni ferree che, se infrante per due volte, porteranno alla chiusura del locale. Capienza al 50% al chiuso che potrà salire fino al 75% all'aperto, mascherina indossata sempre quando non si balla e impianti di areazione senza ricircolo dell’area, bicchieri monouso e green pass, queste sono sono le nuove regole che permetteranno la ripartenza per il popolo della notte.