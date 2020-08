Discoteche, il Condacons chiede ai prefetti la chiusura nel weekend di Ferragosto e minaccia denunce

Sul caso delle discoteche aperte a Ferragosto il Codacons passa all’attacco e chiede oggi a tutti i Prefetti dell’Emilia Romagna di intervenire utilizzando i propri poteri per disporre la chiusura coatta delle discoteche presenti in regione nelle giornate del 14 e 15 agosto.

"Il Ferragosto 2020 rischia di trasformarsi in un gigantesco focolaio di coronavirus, e di certo non è possibile garantire nei locali al chiuso e in quelli in spiaggia il distanziamento e l’uso delle mascherine da parte del pubblico – spiega il Codacons - Per tale motivo e considerato che le località balneari dell’Emilia Romagna attirano in questi giorni un numero elevatissimo di giovani, chiediamo oggi ai Prefetti della regione di avvalersi dei poteri loro riconosciuti dalla legge e disporre la chiusura coatta delle discoteche al chiuso, all’aperto, e in spiaggia, nelle giornate del 14 e 15 agosto, per motivi di ordine pubblico e per tutelare la salute collettiva".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Codacons avvisa inoltre che, se si registrerà anche un solo caso di contagio presso le discoteche a Ferragosto, l’associazione denuncerà la Regione e i gestori dei locali interessati alle Procure della Repubblica per il reato di epidemia colposa.