Obbligo tampone più green pass in discoteca? "Incentivo per i party abusivi"

Tampone anche se vaccinati e in possesso di Green pass rafforzato per entrare in discoteca? "Questo sarà solo il metodo per far dilagare l'organizzazione di feste abusive". E' la netta presa di posizione di Gianni Indino, presidente dell'associazione Silb-Fibe dell'Emilia Romagna. I locali da ballo si interrogano a fronte di una serie di anticipazioni di stampa di quelli che potrebbero essere i provvedimenti nel corso delle prossime ore a livello nazionale.

"Sono certo che la maggior parte dei ragazzi non accetterà di spendere ulteriori soldi per il tampone in aggiunta al vaccino a cui si è sottoposto con la sicurezza di poter tornare a vivere la socialità. Questo eventuale nuovo obbligo

rischia di far diventare ingestibile il problema delle feste abusive anche dove prima il problema era marginale. Come Silb sappiamo che in tutta l’Emilia Romagna si stanno organizzando party abusivi per le prossime festività e ne abbiamo già segnalati alcuni agli organi competenti" prosegue in una nota il sindacato.

Il rischio è che il fenomeno possa diventare di proporzioni inaspettate, aumentando i pericoli per la situazione sanitaria e le difficoltà delle forze dell’ordine ad intervenire. "Con il Silb, a livello nazionale, ci siamo attivati contattando direttamente i rappresentanti del governo e della politica - prosegue Gianni Indino -, affinché intervengano per evitare questo provvedimento iniquo e irrispettoso nei confronti di chi ha sempre seguito con attenzione e scrupolo le indicazioni del governo per il contenimento della pandemia. Pensavamo erroneamente che la terza dose di vaccino ci avesse dato serenità, che il Super Green Pass fosse uno strumento per convincere anche

gli irriducibili a vaccinarsi, ma questo non è accaduto".