Annuncio ad effetto, lo storico club della "Isla" lascia Ibiza per un rilancio in grande stile a Riccione

L’annuncio è arrivato attraverso i profili social del locale. Lo storico Space Ibiza, chiuso nel 2016, sta arrivando a Riccione. E sarà “l’inizio di una nuova storia d’amore”. Space Ibiza non è una semplice discoteca: è un pezzo di storia della musica elettronica e un simbolo dello stile di vita dell’isola spagnola. Tra i suoi resident dj il più affezionato è l’inglese Carl Cox, una leggenda della scena rave dell’isola, tanto da essere soprannominato “il Re di Ibiza”.

Secondo le prime informazioni lo Space Riccione dovrebbe sorgere nell’area attualmente occupata dal Musica (ex Prince) e sarà suddiviso in quattro aree differenti: Arena, Garden, Terrace e Lounge. “Siamo felici di continuare i 27 anni di storia di Space Ibiza qui a Riccione, un luogo iconico che rappresenta l’intrattenimento”, sono le prime parole di Pepe Rosello, storico proprietario dello Space di Ibiza. “L’amore per la musica e il rispetto reciproco, cioè le caratteristiche principali di tutti i nostri eventi, saranno protagonisti anche in questa nuova esperienza, in cui tutti noi crediamo moltissimo”, le prime parole attraverso i social.