Discriminazioni di genere, al via un ciclo di incontri rivolti ai giovani

Le Pari opportunità della Provincia di Rimini, in partnership con Comuni di San Clemente, San Giovanni in Marignano, Poggio Torriana, Montescudo-Monte Colombo, Misano Adriatico, Riccione e Bellaria Igea Marina e le scuole secondarie di 2° Serpieri, Molari – Einaudi, Gobetti – De Gasperi e grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, realizzerà nei prossimi mesi il progetto “Insieme alla scoperta del genere”.

Gli obiettivi principali sono: educare le giovani generazioni ad accettare le differenze e trasformarle in ricchezza, contrastare ogni tipo di violenza e discriminazione a scuola, a casa, online; innalzare le competenze delle donne e far in modo che possano affermare la loro autonomia. Le attività si realizzeranno, con il supporto tecnico di Cescot di Rimini ed Enaip di Rimini e in stretta collaborazione con le Associazioni “Rompi il silenzio” e MondoDonna Onlus (Chiama ChiAma).

Il progetto prende il via il 7 novembre con “Tamtam TABÙ”, un ciclo di incontri on line – in diretta Facebook e Youtube – rivolte ai giovani del territorio. “Il contrasto ad ogni tipo di violenza e discriminazione a scuola, a casa e online – sottolinea la consigliera alle Politiche di genere e Pari opportunità della Provincia di Rimini, Barbara Di Natale - non può che partire dal coinvolgere le giovani generazioni nel superamento dei tabù, pregiudizi e stereotipi che ostacolano il pieno godimento dei diritti e delle opportunità da parte di tutti e tutte, indipendentemente dal genere, dalla razza o da altre caratteristiche personali.”

Durante le dirette, si alterneranno il racconto di storie di valorizzazione delle differenze ed esperienze di parità di genere, testimonianze utili a capire come riconoscere le molestie; e infine spazi informativi sui servizi specifici del territorio per giovani. Possono partecipare i giovani ma anche genitori, educatori ed insegnanti.

Gli appuntamenti

Innamorarsi, amare, essere amici: le relazioni affettive si nutrono del rispetto. 7 novembre - Dalle 17 alle 18.

Giochi pericolosi: revenge porn, sexting, pedopornografia e cyberbullismo. 23 novembre - Dalle 17 alle 18



Libere, liberi di essere chi si è. 12 dicembre - Dalle 17 alle 18

Le parole sono ponti o muri: fanno esistere socialmente le differenze e contribuiscono a creare stereotipi. 19 dicembre - Dalle 17 alle 18

Libere e liberi di scegliere: contro i pregiudizi di genere a scuola e sul lavoro

#NONE’DAMASCHIO, #TELACAVIBENEPERESSEREUNADONNA: frasi fatte da superare per superare il gender gap