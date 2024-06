Disostruzione e primo soccorso pediatrico: 75 tra insegnanti e personale dei servizi per l’infanzia a lezione

Intervenire in situazioni di rischio che coinvolgono lattanti e bambini, diffondere le manovre corrette sulle vie aree, nonché le procedure di rianimazione nel caso in cui l’ostruzione provochi l’arresto cardiaco. Questi gli obbiettivi principali contenuti del corso gratuito offerto società Dussmann S.r.l., con il patrocinio del Comune di Rimini, e a cui hanno partecipato più di settanta tra insegnanti e personale dei servizi per l’infanzia comunali e statali, in particolare coloro che lavorano con bimbe e bimbi tra i 0 e i 6 anni.

Dussmann Service (che si occupa di mense scolastiche) e Comune di Rimini hanno scelto di organizzare un incontro specialistico nella direzione della prevenzione della salute, della sicurezza e del benessere delle bimbe e dei bimbi e del personale che lavora nei servizi educativi. Il tema scelto è stato quello della disostruzione e primo soccorso pediatrico, per dare un’impronta solida sulle tecniche che consentono di intervenire in situazioni di rischio che coinvolgono lattanti e bambini. In collaborazione con un partner specializzato, il corso è stato organizzato con lo scopo di diffondere le manovre corrette sulle vie aree, nonché le procedure di rianimazione nel caso in cui l’ostruzione provochi l’arresto cardiaco.

“Un vero e proprio progetto di educazione sanitaria – ha spiegato la vicesindaca con delega alle politiche educative Chiara Bellini nel suo intervento di saluto - che affronta tematiche delicate e frequenti in età pediatrica, ma che con il rapido e preciso riconoscimento può prevenire conseguenze anche fatali. L’obiettivo dell’Amministrazione, grazie alla collaborazione e alla partnership di Dussmann – che ringrazio - è quello di diffondere attraverso il training la conoscenza di queste semplici tecniche salvavita, al fine di ridurre il fenomeno e le relative conseguenze. Passa anche da questi progetti l’innalzamento della qualità dei servizi educativi, il potenziamento delle competenze del personale e la sicurezza delle più piccole e dei più piccoli”.