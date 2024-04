Disposta l'autopsia sul cadavere della donna annegata in mare

Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia sul cadavere della 37enne che, nella mattinata di giovedì, è deceduta in seguito a un bagno nello specchio di mare davanti al Bagno 136 di Miramare. La tragedia si è consumata intorno alle 10 quando la vittima, nota alle forze dell'ordine per i suoi problemi di tossicodipendenza e residente nel milanese ma di fatto senza fissa dimora, è scesa in spiaggia insieme a un uomo di nazionalità tunisina. Mentre la donna si è spogliata per entrare in mare, il compagno è rimasto sulla battigia. E' stato proprio lui che, quando si è reso conto che la 37enne ha iniziato ad annaspare in circa mezzo metro d'acqua a 50 metri dalla riva, si è tuffato a sua volta per soccorrerla rischiando a sua volta di annegare.

Ad assistere alla scena alcuni bagnini, impegnati per sistemare la spiaggia nei pressi del Bagno 126, che hanno dato l'allarme alla Capitaneria di Porto e sul posto è stato inviato il gommone dei militari e allo stesso tempo è accorsa l'ambulanza del 118. Entrambi sono stati portati a riva e, la più grave, è risultata essere la donna che esanime è stata sottoposto alle manovre di rianimazione ma nonostante l'utilizzo del defibrillatore il suo cuore non ha ripreso a battere. Il tunisino, invece, in ipotermia a causa della bassa temperatura dell'acqua è stato portato d'urgenza in pronto soccorso dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Il medico ha dichiarato il decesso della 37enne e, sulla spiaggia, è intervenuta la Polizia di Stato e il personale della Squadra Mobile per gli accertamenti di rito.