Il distretto agro-alimentare dell’Uso cresce con l’ampliamento di un’azienda agricola

Tra gli atti approvati lunedì scorso (29 maggio) dal Consiglio comunale di Santarcangelo c’è anche la pronuncia preventiva sulla proposta d’intervento per la riconversione e ammodernamento con ampliamento dell’azienda agricola “L’Arcangelo di Squadrani Edoardo S.S.”, situata in via dell’Uso 876, in variante alla pianificazione urbanistica vigente. La delibera – approvata dal Consiglio all’unanimità – è stata illustrata dall’assessore alla Pianificazione urbanistica ed Edilizia privata, Filippo Sacchetti, che ha spiegato trattarsi di “un atto che dà risposta a una realtà aziendale legata al territorio non solo nel momento della produzione, ma anche attraverso la vendita diretta e la partecipazione al mercatino km zero del sabato mattina in piazza Ganganelli”.

“Un’impresa a gestione familiare – ha aggiunto Sacchetti – che sta affrontando un passaggio generazionale, con conseguenti cambiamenti nelle modalità di lavoro: oltre alla produzione, infatti, nella nuova struttura (1.400 metri quadrati che ospiteranno tra l’altro laboratorio, cantina e forno) sarà possibile realizzare la trasformazione delle colture dalla terra alla tavola, accorciando ulteriormente la filiera agricola ed enogastronomica di qualità che già caratterizza Santarcangelo. L’Arcangelo infatti produce varietà locali di frutta e verdura, con forte attenzione ai trattamenti fitosanitari e alla qualità dei terreni”.

“Il distretto agro-alimentare della Valle dell’Uso cresce, nella cornice di un sistema produttivo che si sta riconvertendo in tutta Santarcangelo per mantenere alta la qualità in modo diffuso. L’impegno e la passione di chi lavora hanno portato all’affermazione di eccellenze che la pubblica amministrazione deve mettere nelle condizioni di operare al meglio: valorizzare la campagna – ha concluso l’assessore Sacchetti – significa non solo dare risposte concrete all'agricoltura, ma anche portare benefici a tutta la città”.