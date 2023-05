Distretto Socio Sanitario di Riccione: approvato l’Avviso pubblico per la predisposizione

Contrastare la marginalità grave, consolidare la politica di contrasto alla povertà a livello sovra comunale, sostenere l’invecchiamento attivo, innovare la rete dei servizi per anziani e sostenere il progetto di vita delle persone disabili e promozione del benessere dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie. Questi gli obiettivi del Programma Attuativo del Piano di zona per la Salute e il Benessere Sociale del distretto di Riccione 2023, confermati dal Comitato di Distretto nella seduta del 10 maggio.

Per poter dare attuazione a questi obiettivi il Distretto di Riccione ha pubblicato l’Avviso per la partecipazione ai Tavoli di progettazione delle azioni, suddivisi nelle seguenti aree: povertà; prossimità e domiciliarità (area anziani e area disabili); comunità (infanzia, adolescenza, giovani e famiglia).

L’Avviso è rivolto alle Istituzioni pubbliche, al Terzo Settore e ai portatori di interesse.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 29 maggio dalle 14.30 alle 17.30 (presso la sede del Comune di Riccione - Viale Vittorio Emanuele II, 2- sala del Consiglio Comunale), organizzato come segue: dalle ore 14.30 alle ore 15.30 si svolgerà la seduta plenaria; dalle 15.30 a seguire si terranno i singoli Tavoli di lavoro.

“Il percorso che porterà all’approvazione del nuovo Programma Attuativo del Piano distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale sarà frutto di un lavoro comunitario e di confronto tra gli Enti locali, l’Azienda USL della Romagna, il Terzo Settore e gli stakeholder del territorio. Auspico la massima partecipazione al fine di mantenere quella pluralità di sguardi, intesi come interconnessione di tanti punti di vista dei vari attori protagonisti, che consentirà di mettere in sinergia le risorse del territorio, componendo così un quadro articolato di opportunità e di servizi per l’intera comunità” ha spiegato Daniela Angelini, presidente del Distretto di Riccione.