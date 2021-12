Distribuiti 25mila euro alle associazioni sportive di Misano Adriatico

Sono stati liquidati in questi giorni i 25.000 euro stanziati dal comune di Misano Adriatico come contributo per le associazioni sportive che operano sul territorio comunale. Un aiuto che va ad aggiungersi alla cifra di tale importo distribuita ad aprile per andare a dare sollievo alle società sportive che, nell’ultimo anno e mezzo, hanno continuato a svolgere la loro importante funzione sociale nonostante le minori entrate, a fronte di spese fisse. Sono 10 le associazioni che hanno presentato domanda per accedere ai contributi. Le richieste sono state tutte accolte, con lo stanziamento di importi che vanno da un minimo di 600 ad un massimo di 4.200 euro.

“Con queste ulteriori risorse – spiega l’assessore allo sport Filippo Valentini – abbiamo voluto dare un aiuto alle nostre associazioni sportive che, dallo scoppio della pandemia, hanno visto accrescere le difficoltà pur continuando a svolgere la loro importantissima funzione sociale, in particolare per i nostri giovani. Vedere i bambini poter tornare a praticare sport insieme, divertendosi, è la cosa che più mi ha fatto piacere”.

Si è conclusa, intanto, la seconda fase per l’affidamento della gestione dei campi da calcetto di Portoverde, struttura che, per le proprie finalità primariamente commerciali, aveva visto la partecipazione alla manifestazione d’interesse anche di tipologie di soggetti non esclusivamente appartenenti al mondo sportivo. Le manifestazioni d’interesse pervenute erano state due e, dopo il confronto tra offerte tecniche ed economiche, la gestione dei campi è stata affidata all’A.s.d. culturale e ricreativa San Gregorio.