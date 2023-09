In distribuzione i calendari della raccolta porta a porta a Verucchio, San Clemente e Poggio Torriana

Sono in arrivo in questi giorni i calendari per la raccolta domiciliare dei rifiuti porta a porta. A ricevere l’utile calendario e guida saranno le famiglie e le attività delle zone extraurbane di San Clemente e Poggio Torriana. Già avvenuta invece la consegna nel Comune di Verucchio. Per i tre comuni della provincia di Rimini con i suoi 2600 utenti, rispetto allo scorso anno, non ci sono modifiche nelle frequenze e nei giorni di raccolta.

Il servizio rifiuti in queste zone dei tre Comuni prevede un sistema di raccolta domiciliare integrale, che riguarda tutte le tipologie di rifiuti: organico, indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro. I turni settimanali di raccolta sono indicati nel calendario consegnato a tutti gli utenti. Quest’ultimo, in vigore dal 1° ottobre 2023 al 30 novembre 2024, è stato realizzato anche quest’anno in formato tascabile, utilizzabile sia come guida, sia come calendario da parete, all’interno del quale sono riepilogate le linee guida del ‘sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti integrale’, il calendario con i giorni di raccolta (distinto fra orario estivo e invernale), i consigli per una migliore raccolta differenziata e per diminuire la produzione di scarti.

Orari delle stazioni ecologiche

Le stazioni ecologiche (centri di raccolta) sono a disposizione degli utenti nelle seguenti giornate.

Poggio-Torriana - via Mulino Peri (località Poggio Berni). Orario annuale: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; giovedì e sabato: dalle 14.30 alle 18.30.

Verucchio - via Leonilde Jotti, 215. Orario annuale: martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; giovedì e sabato dalle 14.00 alle 18.30.

San Clemente - Via Beccaria (località Casarola). Orario annuale: lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 14.30 alle 18; sabato dalle 14.30 alle 19.

Le utenze che dispongono di un’area verde ad uso esclusivo possono ritirare, presso le Stazioni Ecologiche, la compostiera domestica per trasformare gli scarti organici in concime. Le utenze che non hanno la possibilità di usare la compostiera per gli sfalci del giardino e le foglie possono utilizzare i sacchi dedicati forniti da Hera oppure sacchi propri trasparenti di peso non superiore ai 10 kg (non più di 4 sacchi per volta) ed esporli nelle stesse giornate e orari di raccolta dell’organico.

Si ricorda che è attivo un sistema incentivante che premia i conferimenti dei cittadini alle stazioni ecologiche in base alla tipologia e alla quantità di rifiuto conferito. Per ricevere l’incentivo è necessario sempre portare con sé il codice fiscale.