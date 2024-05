Distrusse ambulanza a sprangate, nonostante l'espulsione era ancora in città

Il suo curriculum criminale era ben noto al personale della Polizia di Stato e, nonostante fosse già destinatario di diversi decreti di espulsione, continuava a gravitare per Rimini. Lo straniero, un tunisino 47enne, è rispuntato lo scorso mercoledì quando gli agenti della Questura hanno effettuato una serie di controlli nelle strutture ricettive e in un albergo nella zona sud della città è stato nuovamente identificato insieme ad altre 14 persone di cui 11 non italiane. Al momento di inserire il suo nome nel database delle forze dell'ordine è subito emerso come sarebbe già dovuto essere espulso dal nostro Paese e che, in passato, era stato protagonista di numerosi episodi di violenza e che aveva riportato diverse condanne per aggressioni e lesioni, oltre che per resistenza.

Il caso più eclatante che aveva visto il 47enne balzare agli onori della cronaca si era verificato nel giugno del 2020 quando, in preda a un raptus dovuto all'abuso di alcol, aveva distrutto con una spranga di ferro un’autoambulanza ed aggredito i passanti e gli agenti intervenuti per bloccarlo seminando il panico per oltre due ore; fatti per i quali era stato condannato alla reclusione per 1 anno e due mesi. Ritenuto persona pericolosa, era scattato il decreto di espulsione dall'Italia che, però, era rimasto lettera morta.

In seguito al nuovo fermo di mercoledì scorso, il nordafricano è stato espulso coattivamente con l'accompagno da parte del personale della Questura in Tunisia dove, nella giornata di domenica, è stato affidato alle forze dell'ordine locali.