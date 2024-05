Distrutte le bandiere del Partito democratico. "Un clima di degrado contamina la Valmarecchia"

Sono state distrutte, nella notte della scorsa domenica, le bandiere del partito appese fuori dal circolo del Pd di Novafeltria, assieme ai relativi supporti, anch’essi divelti. Stessa sorte era toccata, alcuni giorni prima, alla bandiera che tradizionalmente viene fatta sventolare sulla cima della rocca di Maiolo nella ricorrenza della Festa Nazionale dei Lavoratori.

"Al di là del gesto, che sarà oggetto di denuncia presso le autorità competenti, ci preme sottolineare come questi atti vandalici siano rappresentativi di un clima di violenza, intolleranza e degrado che contamina ormai tutte le dimensioni del nostro vivere sociale - scrivono dal partito -. Un clima che appesta il paese di Novafeltria, in cui il degrado dilaga e così anche la percezione di insicurezza. Intere zone del Comune sono abbandonate, gli atti vandalici e illeciti si verificano ripetutamente, indisturbati, e tali comportamenti non possono certo essere derubricati a “ragazzate”, esattamente come le scritte inneggianti al fascismo che da mesi insudiciano un muro a ridosso del centro storico".

"Un clima di violenza, intolleranza e degrado che contamina la Valmarecchia, dove ci sono amministratori che impunemente si dichiarano fascisti e diffondono, anche ricorrendo a media nazionali, ideologie che dovrebbero appartenere al passato remoto di questa Nazione. Un clima di violenza e intolleranza che contamina l’Italia intera, in progressiva degenerazione politica, con il governo che legittima atti e raduni d’ispirazione neo-fascista e repressione del dissenso. Le bandiere del circolo Pd di Novafeltria saranno di nuovo appese, e la stessa cosa accadrà il prossimo anno, sulla cima della rocca di Maiolo, nel giorno della Festa dei Lavoratori. Noi continueremo infatti a opporci a qualsiasi forma di violenza e intolleranza, e cercheremo come possiamo, facendo ricorso alla buona volontà delle donne e degli uomini democratici, di contrastare il degrado sociale e politico della nostra comunità".